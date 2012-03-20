Дизайн для интернет-магазина

Требуется опытный дизайнер, для дизайна сайта о продукте по потенции. В дизайне должно быть: 1. Шапка не выше 250 пикс. 2. Две колонки (под текст и под меню) 3. Насыщенная гама цветов гармонирующая с дизайном коробки (картинку товара предоставлю) 4. ...