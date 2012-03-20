Требуется создание дизайна для интернет-магазина

Требуется создать маркетинговый сайт для определения спроса на нагрузочное оборудование. Тех. задание прилагается по ссылке http://ifolder.ru/29405625 (сюда не умещалось). Первый файл - это примерная структура. Единственное, что мы новости решили перенести в самый низ левой части, а ...
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Требуется создание дизайн-макета для главной страницы простого интернет магазина на 3-5 позиций.
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