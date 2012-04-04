Digy

Дмитрий Digy

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

333trueman
Эдуард 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Создание простого сайта на Joomla
Joomla
Заказчик очень ответственный, ТЗ к проекту предоставил в доступной форме, очень легко работать с данным заказчиком. Оплата без проблем была выполнена в срок. Всем рекомендую.
Исполнитель подошел к выполнению задачи ответственно и профессионально. Все выполнил в срок и на высоком уровне. В результате работой я доволен, человек хорошо разбирается в деталях движка Joomla, объясняет непонятные вещи доступным языком. Одним словом - рекомендую.
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