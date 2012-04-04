В компанию неспешно ищется копирайтер с функциями контент менеджера. Требуется написание 60 статей в месяц. 2 статьи в день объемом 2500-3000 знаков без пробелов. Тематика статей - строительная. строительство ...
- $170Копирайтинг35 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для написания статей строительной тематики требуется копирайтер\рерайтер. Я предоставляю темы для статей - вы ищите источники и материалы для статьи и пишите. Уникальность не ниже 95%. ...Копирайтинг66 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Для информационного портала требуется рерайтер для рерайта текста. Основные обязанности: 1. Ежедневный рерайт полученных новостей. 2. Регулярное добавление новостей на сайт. 3. Наполнение сайта статьями, рерайт статей. ...Копирайтинг60 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется доработать существующий рабочий дизайн сайта. 3 страницы: главная и 2 внутреннихДизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется доработка по сайту на Jommla согласно установленному списку поправок. Работаем в следующем режиме - определяем цену каждой правки, утверждаем и работаем.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
В поисках программиста на RUBY для написания простого плагина по заданному тех заданию .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется: 1. Подобрать интересный шаблон для сайта согласно заданным критериям. 2. Разработать систему меню и разделов сайта, а также модулей на главной странице. 3. Уникализировать шаблон. 4. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется оформить группы в соответствии с фирменным стилем основного сайта.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется создание дизайн-макета для главной страницы простого интернет магазина на 3-5 позиций.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $15
По ТЗ требуется создание простого логотипа из названия.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать простой тематический сайт на Joomla. Необходимо сделать: 1. Выбор шаблона, небольшая уникализация шаблона. 2. Создание структуры сайта - меню и разделы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Для рерайта статей постоянно требуются сотрудники. Оплата за 1000 знаковКопирайтинг65 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Для создания полноценного сайта требуется программист на Drupal! Минимальный функционал который требуется реализовать: 1. Профили пользователей. 2. Категории пользователей (2-3 категории). 3. Возможность личных сообщений. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад