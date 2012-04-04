Исполнитель подошел к выполнению задачи ответственно и профессионально. Все выполнил в срок и на высоком уровне. В результате работой я доволен, человек хорошо разбирается в деталях движка Joomla, объясняет непонятные вещи доступным языком. Одним словом - рекомендую.