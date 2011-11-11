Создание простого сайта на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен24 заявки347 просмотров

Необходимо создать простой тематический сайт на Joomla.

Необходимо сделать:

1. Выбор шаблона, небольшая уникализация шаблона.

2. Создание структуры сайта - меню и разделы.

Joomla
14 лет назад
Digy
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

333trueman
Эдуард 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
7 дней
Исполнитель подошел к выполнению задачи ответственно и профессионально. Все выполнил в срок и на высоком уровне. В результате работой я доволен, человек хорошо разбирается в деталях движка Joomla, объясняет непонятные вещи доступным языком. Одним словом - рекомендую.
Заказчик очень ответственный, ТЗ к проекту предоставил в доступной форме, очень легко работать с данным заказчиком. Оплата без проблем была выполнена в срок. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

333trueman
Эдуард 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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