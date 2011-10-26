Нужно сделать качественный одностраничник

Вот пример, который мне нравится:

http://4winners.ru/supervideo.html

На том одностраничнике, который нужно сделать будет в обмен на контакты даваться книга.

и привязать к нему форму MailChimp

В приложении – ТЗ к одностраничнику.

Если есть вопросы – Skype: overmanchik

В заявках писать время и стоимость работы.

Так же примеры работ (одностраничников) приветствуются.