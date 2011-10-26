Интернет-магазин на 1С битрикс

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки113 просмотров

Необходимо реализовать интернет-магазина на 1С битрикс. Несколько вариантов оплаты + робокасса. Выгрузка товаров на Яндекс.маркет и т.д. Синхронизация с 1С, как загрузка товара, так и выгрузка заказов.

Более подробное ТЗ вышлем по почте.

14 лет назад
sslord
Антон 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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