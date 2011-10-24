Проект каталог объектов заведений различного типа. Планируется что будет отдельная база объектов для разных городов со своими поддоменами. Вот ссылка на проект http://outinyourcity.com/test/ Проект написан на yii. Сейчас готово 40-50% функционала. Требуется разработчик со знанием ...
Сложный электронный каталог
Создание электронного каталога - по логике построения примерно аналогичного exist.ru - но тематика совсем другая. Большая и сложная номенклатура, много атрибутов у каждого конечного товара, которые пользователь должен иметь возможность комбинировать.
От вас хотел бы увидеть примерные сроки и стоимость разработки, платформу, на которой предполагаете строить проект, а так же вопросы и сложности, которые вы видите при реализации.
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