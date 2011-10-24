Сложный электронный каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок240 просмотров

Создание электронного каталога - по логике построения примерно аналогичного exist.ru - но тематика совсем другая. Большая и сложная номенклатура, много атрибутов у каждого конечного товара, которые пользователь должен иметь возможность комбинировать.

От вас хотел бы увидеть примерные сроки и стоимость разработки, платформу, на которой предполагаете строить проект, а так же вопросы и сложности, которые вы видите при реализации.

14 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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