Проект каталог объектов заведений различного типа. Планируется что будет отдельная база объектов для разных городов со своими поддоменами. Вот ссылка на проект http://outinyourcity.com/test/ Проект написан на yii. Сейчас готово 40-50% функционала. Требуется разработчик со знанием ...
Разработка веб-сайта по продаже авторезины
Разработка вебсайта по продаже авто резины
по функциаоналу аналогичный http://rezina.cc
предпочтение cms joomla
Срок 14 дней дизайн особого значения не имеет,
можете предложить шаблон.
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