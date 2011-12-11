Приватный проект для mirsaytov

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка157 просмотров

Запрограммировать по готовому дизайну соц. сеть - экономический клуб.

Срок - две недели, стоимость 800$ (24 000 р)

Работать начали 10 октября

14 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$800
14 дней
Очередной успешно реализованный проект с Евгением. Было приятно поработать, спасибо. результат http://clubrazvitie.ru/
Очередной проект и все отлично! Было предоставлено грамотное техническое задание, оплата поступила сразу после сдачи проекта. Сотрудничеством с Михаилом доволен!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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