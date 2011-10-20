Требуется фан-сайт Кристины Агилеры

Задача: Сделать сайт на ядре 1.7 с шаблоном от 1.5 Joomla Ссылка на описание шаблона: https://www.gavick.com/products/templates/item/38-mystore.html Прошу учесть что шаблон должен не только выглядеть (валидность, кроссбраузерность) но и полностью функционировать и все компоненты ...