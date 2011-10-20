Требуется фан-сайт Кристины Агилеры

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка180 просмотров

Порядка 50-100 страниц. Можно неуникального текста. Обязательны фото и инфа разная

14 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад
$60
5 дней
Сделано хорошо. Сайт мне понравился
Приятно работать с человеком. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать с нуля форум vBulletin

    $1000

    Создание форума на vBulletin 1. Необходимо создать (включая дизайн) под ключ vBulletin-форум. Общая направленность – заработок в интернет. Пример того, что нужно: forexsystems.ru, mmgp.ru, forum.searchengines.ru (резина). 2. Необходимый доп. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Игровой сайт на Joomla. ч.1.

    $500

    ВНИМАНИЕ _ оплата 3-мя частями! (это - ч.1) Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях... Защита от взлома как сайта, так и игр Система пользователей ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта мониторинга игровых серверов CS

    Нужно сделать аналог сайта cs-servera[точка]net , так же добавить кое-какой функционал. От движка хотелось бы - простоты и удобства пользования, быстродействия, возможности легко изменять внешний вид сайта. P.S. Если есть какие-то готовые решения, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка портала по типу rabota.ua

    Разработка портала по типу rabota.ua Интересует цена, сроки, на чем предположительно будете разрабатывать (КМС), был ли опыт разработки подобных проектов Максимально полный ответ дополнительный плюс к выбору исполнителя,потому постарайтесь ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cайт с каталогом товаров

    $100

    Необходимо сделать сайт, что-то на подобии интернет магазина, на любом более менее оптимизированном движке (чпу обязательно). Товаров 10-15 штук. Каждый товар должен иметь галерею фотографий(фото в наличии). Корзина не ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Площадка проведения тендеров

    Требуется создание площадки проведения тендеров. функционал эдентичный www.tenderer(.)ru ЭЦП также будет использоваться. Изменения, по сути будут только в дизайне, верстке, и мелкие ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта для торговой компании

    1. Необходимо предложить интересный дизайн сайта (либо рассмотреть мои видения дизайна и возможность реализации), просмотрев существующий и конкурентов. 2. Создать сайт, наполнить его информацией и картинками. 3. Проверить чтобы сайт работал под все ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт на ядре 1.7 с шаблоном от 1.5 Joomla

    Задача: Сделать сайт на ядре 1.7 с шаблоном от 1.5 Joomla Ссылка на описание шаблона: https://www.gavick.com/products/templates/item/38-mystore.html Прошу учесть что шаблон должен не только выглядеть (валидность, кроссбраузерность) но и полностью функционировать и все компоненты ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад