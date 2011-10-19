Необходимо создать интернет-магазин на joomla, с личным кабинетом, возможностью обновления цен и выгрузкой заказов в одном из распространенных форматах, с возможностью добавлять товары и редактировать их, каталог товар с несколькими уровнями вложенности.
Одностраничный информационный сайт
Нужен одностраничный информационный сайт с регистрацией на мероприятие. Важен дизайн и удобство подачи материала. Сайт нужен к понедельнику.
Заявки фрилансеров
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