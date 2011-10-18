Необходимо разработать и собрать сайт в транспортно- информационный сервер (мониторинг)

Полное ТЗ будет доработано вместе с исполнителем.

ТЗ при дальнейшей переписке.

Общие пожелания:

- Учитывать СЕО-оптимизацию

- "Чистый" код

- Опыт разработки крупных проектов

- Логическое мышления

Т.е. в идеале ищу человека, который бы мне постоянно помогал по функционалу, писал,/дополнял модули. Все за разумную оплату и сроки.

Прошу указывать цену и срок выполнения.

После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.

Мои координаты [email protected] моб. тел. +380982238008