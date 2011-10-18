Интернет магазин строительных материалов
Необходимо разработать и собрать сайт
Необходимо разработать и собрать сайт в транспортно- информационный сервер (мониторинг)
Полное ТЗ будет доработано вместе с исполнителем.
ТЗ при дальнейшей переписке.
Общие пожелания:
- Учитывать СЕО-оптимизацию
- "Чистый" код
- Опыт разработки крупных проектов
- Логическое мышления
Т.е. в идеале ищу человека, который бы мне постоянно помогал по функционалу, писал,/дополнял модули. Все за разумную оплату и сроки.
Прошу указывать цену и срок выполнения.
После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.
Мои координаты [email protected] моб. тел. +380982238008
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт бухгалтерских услуг, всего страниц сайта 17 -19. Заказчик юридическое лицо и оплата будет происходить в рублях и с расчетного счета, также просьба обратить внимание что работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!. Подробное ТЗ в ходе ...Закрыт14 лет назад
Необходимо разработать сайт для салона свадебных и вечерних платьев. Этот сайт должен быть хорошо посещаемый, который легко найти, на который приятно посмотреть и который хочется посетить еще не раз в дальнейшем. ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Необходим сайт - интернет магазин: по индивидуальному пошиву спецодежды и сувенирной продукции,под ключ. Эксклюзивный дизайн. Конструктор одежды. Каталог продукции,приблизительно 100 наименований. Остальные подробности в личку. Возможна предоплата. ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется собрать сайт знакомств с сайтом видео-чата в мультиязычный сервер. То есть, со всеми базовыми функциями как на популярных сайтах знакомств и видео – чатов. Детального ТЗ нет готового. Полное ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересует сколько будет стоить разработка сайта с функциональностью и разделами аналогичными сайту www.interfax.by, а также срок разработки.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен интернет-магазин на joomla + virtuemart. Примеры сайтов отправлю кандидатам в личку.Завершен14 лет назад
Сайт с двумя основными блоками: каталог сайтов и поиск. Каталог формируется на основании данных о посещаемости сайтов. От Вас - цена, срок, как реализуете и примеры работ.Закрыт13 лет назад
- $160
Нужно настроить интернет-магазин, немного доработать функционал, внедрить верстку. Шаблон необходимо реализовать на XSLT. Верстка есть, umi стоит на сервере. ТЗ кандидатам вышлю на почту.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Читайте приложенное ТЗ. Два главных момента: 1) Удобная админка 2) Низкая стоимостьСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад