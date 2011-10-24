Сделать магазин радиоуправляемых моделей с партнеркой + возможность интеграции с 1с+ парсеры- загрузчики товаров в магазин. Дизайн есть http://www.weblancer.net/files/projects/3006/300672/works/222252.jpg Требования к магазину: 1-Авто СЕО оптимизирован. 2- Партнерская программа для других ...
Создать сайт на Virtuemart
Нужен интернет-магазин на joomla + virtuemart.
Примеры сайтов отправлю кандидатам в личку.
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