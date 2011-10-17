Создание сайта о животных

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок243 просмотра

Цель: создание сайта и животных с форумом, каталогом с предприятиями ЗОО направленности с возможностью оставлять комментарии и рейтингом.

Требуется: создание ТЗ, выбор CMS, дизайн шаблона под выбранную CMS, программирование, верстка.

Есть проработанная структура сайта.

Сроки выполнения всех работ до 31 декабря 2011г.

Рассмотрение заявок до 31 октября.

Жду от Вас стоимость, примеры работ, сроки изготовления.

Приоритет для разработчиков из СПб.

Оплата возможна наличными в СПб, другие города перевод или безопасная сделка.

14 лет назад
Simbius
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Магазин с парсерами и партнёркой

    Сделать магазин радиоуправляемых моделей с партнеркой + возможность интеграции с 1с+ парсеры- загрузчики товаров в магазин. Дизайн есть http://www.weblancer.net/files/projects/3006/300672/works/222252.jpg Требования к магазину: 1-Авто СЕО оптимизирован. 2- Партнерская программа для других ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игровой сайт на Joomla (под ключ)

    $1200

    ВНИМАНИЕ - цена не окончательная! Дизайн вида - http://onlineigry.com/ Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях... Защита от взлома как сайта, так и игр Система пользователей ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта каталога

    Требуется разработать сайт под ключ. Тематика строительные услуги. Опыт разработки больших проектов будет преимуществом. Подробности при переписке по скайпу.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта-портфолио

    $100

    Здравствуйте. Мне нужно создать сайт-портфолио по профилю моей деятельности. Сам я менеджер проектов. Честно говорю, что создал бы сам, да совсем нет на это времени, ибо работаю буквально целыми днями. Столкнулся с тем, что такой ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин с подбором и фильтрами (изменен)

    $1000

    Всем привет, есть изменения по этому магазину с подбором товаров и фильтрами. Дизайн - есть сайт, нужно к нему сделать магазин. Как должен выглядеть каталог, товар, фильтры и корзина - есть ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт продажи

    $1000

    Возникла необходимость в создании собственной Нагрузка, конечно, будет намного меньше, чем у блогуна. Основные требования: личные кабинеты рекламодателя, вебмастера и администратора общение между участниками системы подача, прием, отказ заявок ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад