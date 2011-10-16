Интернет-магазин с подбором и фильтрами (изменен)

Всем привет,

есть изменения по этому магазину с подбором товаров и фильтрами.

Дизайн - есть сайт, нужно к нему сделать магазин. Как должен выглядеть каталог, товар, фильтры и корзина - есть в ТЗ.

Подгрузка наличия и цен через CSV.

ТЗ в приложении.

Прошу Ваши цены, сроки и предполагаемая cms.