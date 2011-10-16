Игровой сайт на Joomla (под ключ)

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок356 просмотров

ВНИМАНИЕ - цена не окончательная!

Дизайн вида - http://onlineigry.com/

Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях...

Защита от взлома как сайта, так и игр

Система пользователей на CB (рус. 1,4 или лучше)

Реферальная программа обязательно - 3 уровня

Внутренний счёт

Платёжная сиcтема LiqPay (нужно подключить и настроить), + возможное подключение других (в перспективе), автовыплаты

Распределение дохода не в один карман, а деление их среди нескольких участников (инвесторов) в % соотношении

Отслеживание статистики по игре и балансу, система рейтингов

Отслеживание статистики по инвесторам (на спец странице)

Убрать следы Joomla

...дополнительные предложения приветствуются... так же, конечная цена может изменится в большую сторону, всё зависит от сроков и качества исполнения. Первую часть проекта надо показать не позже чем через 7 дней.

Joomla
14 лет назад
Filimonov-Andrey
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1000
24 дня

Заявки фрилансеров

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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