Есть группа графоманов. Требуется для них сайт. Первоначальная цена - 2 000 рублей. Плачу я. Они не понимают почему кто-то им красивым и умным ничего не хочет ...
Игровой сайт на Joomla (под ключ)
ВНИМАНИЕ - цена не окончательная!
Дизайн вида - http://onlineigry.com/
Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях...
Защита от взлома как сайта, так и игр
Система пользователей на CB (рус. 1,4 или лучше)
Реферальная программа обязательно - 3 уровня
Внутренний счёт
Платёжная сиcтема LiqPay (нужно подключить и настроить), + возможное подключение других (в перспективе), автовыплаты
Распределение дохода не в один карман, а деление их среди нескольких участников (инвесторов) в % соотношении
Отслеживание статистики по игре и балансу, система рейтингов
Отслеживание статистики по инвесторам (на спец странице)
Убрать следы Joomla
...дополнительные предложения приветствуются... так же, конечная цена может изменится в большую сторону, всё зависит от сроков и качества исполнения. Первую часть проекта надо показать не позже чем через 7 дней.
Выбранный исполнитель
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