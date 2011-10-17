Разработка сайта каталога

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Закрыт26 заявок248 просмотров

Требуется разработать сайт под ключ. Тематика строительные услуги.

Опыт разработки больших проектов будет преимуществом.

Подробности при переписке по скайпу.

14 лет назад
lsd_2012
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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