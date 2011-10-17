ВНИМАНИЕ - цена не окончательная! Дизайн вида - http://onlineigry.com/ Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях... Защита от взлома как сайта, так и игр Система пользователей ...
Сайт-портфолио
Сайт "портфолио", где находится информация обо мне, моей деятельности.
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