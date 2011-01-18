Цель: создание сайта и животных с форумом, каталогом с предприятиями ЗОО направленности с возможностью оставлять комментарии и рейтингом. Требуется: создание ТЗ, выбор CMS, дизайн шаблона под выбранную CMS, программирование, верстка. Есть проработанная структура сайта. Сроки выполнения всех работ ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить коллаж. Из фотографий портретов сотрудников ~200-250 фото, выполнить коллаж портрет руководителя. В коллаж должны войти фотографии всех сотрудников, возможно повторение фотографий в коллаже. Примеры работ во вложенных файлах. Формат и качество: достаточное для печати изображения на А3 ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт www.spbmaket.ru реализован на CMS Joomla. Необходимо внести изменения: - в шапку сайта, вынесение контактных номеров телефонов - внесение изменений в шаблон сайта (убрать новости в мире, перенести "новости мастерской, добавить "наши последние работы") - переработать раздел "Портфолио", ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад