Цель: создание сайта и животных с форумом, каталогом с предприятиями ЗОО направленности с возможностью оставлять комментарии и рейтингом. Требуется: создание ТЗ, выбор CMS, дизайн шаблона под выбранную CMS, программирование, верстка. Есть проработанная структура сайта. Сроки выполнения всех работ ...