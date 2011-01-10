Внесение изменений в сайт на Joomle

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок231 просмотр

Сайт www.spbmaket.ru

реализован на CMS Joomla.

Необходимо внести изменения:

- в шапку сайта, вынесение контактных номеров телефонов

- внесение изменений в шаблон сайта (убрать новости в мире, перенести "новости мастерской, добавить "наши последние работы")

- переработать раздел "Портфолио", новая структура + удобное отображение работ.

- внести изменения в главное меню (переименовать ссылки)

- внести изменения в раздел "Контакты"

Joomla
14 лет назад
Simbius
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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