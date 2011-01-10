Нужна шапка на сайт, есть логотип, нужно сделать в такой же цветовой схеме. размер шапки 880х130, более подробно после выбора исполнителя. Оставляйте аську и время когда вы онлайн.
Внесение изменений в сайт на Joomle
Сайт www.spbmaket.ru
реализован на CMS Joomla.
Необходимо внести изменения:
- в шапку сайта, вынесение контактных номеров телефонов
- внесение изменений в шаблон сайта (убрать новости в мире, перенести "новости мастерской, добавить "наши последние работы")
- переработать раздел "Портфолио", новая структура + удобное отображение работ.
- внести изменения в главное меню (переименовать ссылки)
- внести изменения в раздел "Контакты"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Только Москва. Работа удалённая, но надо будет явится к нам в офис (Москва, м. Спортивная) Требуется дизайнер для проекта сайта интернет магазина. Особенность такая, что сайт должен выполнять функцию как интернет-магазина, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. В настоящий момент, мне в команду нужно несколько специалистов, которые смогут реализовать проект/ы. В первую очередь я буду обращать внимание на портфолио, затем на отзывы. У вас ...Завершен14 лет назад
На основе дизайна сайта требуется под тем же стилем, частью иконок, логотипа, сделать дизайн блога. за счет этого цена должна быть ниже обычной. я даю структуру, основу дизайна - грубо говоря, а с вас нужно ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть дизайн phpMyDirectory. Задача в подгонке его под следующую версию движка. Просто чтобы шаблон работал корректно во всех браузерах. Подправить валидность кода шаблона. Все. Дизайн ...Завершен14 лет назад
Веб-магазину игр требуется логотип и дизайн с нуля. На логотипе должен присутствовать богатый гоблин и ящики, бочки, коробки полные всякого товара. Желательно блестящего, золото, сабли, драгоценности, непонятные штуки-дрюки. Дизайн ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищется мастер готовый отредактировать шаблон джумла магазина молодёжной одежды. Нужен опытный и творческий человек. Шаблон установлен. Есть образец сайта на который смотреть. Сроки сжатые. Предложения прошу в личку. Вот некоторые ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Разработать дизайн и сделать резиновую верстку сайта-визитки.Завершен14 лет назад
- $50
Нужно поправить свёрстанный бланк, предыдущий исполнитель пропал. Архив с PSD прилагаю. Задачи: 1. Переместить наверх шапку, без синего цвета, и "чуть покрупнее". 2. Убрать фразу про "второй подъезд". ...Завершен14 лет назад
Нужен дизайн промо сайта легкий изящный с какиминить фишками, с элементами вроде вот этого пиджака http://www.giscom.ru/ ну и так далее. Промо сайт. Предоплаты нет, оплата после утверждения дизайна. Если можете предложить и дизайн и верстку ...Завершен14 лет назад