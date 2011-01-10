Дизайн для интернет-магазина, тематика авто

Только Москва.

Работа удалённая, но надо будет явится к нам в офис (Москва, м. Спортивная)

Требуется дизайнер для проекта сайта интернет магазина.

Особенность такая, что сайт должен выполнять функцию как интернет-магазина, так и функцию сайта установочного центра доп. оборудования, с описанием продукции.

В общем нужно продумать всю структуру.

Нужен грамотный дизайнер, а не просто человек умеющий рисовать картинки.

Есть кое-какие наработки. пример https://gomockingbird.com/mockingbird/#h222tpl

Бюджет и сроки оговариваются отдельно после понимания общей концепции.

планируется использовать систему insales, а также мойсклад

В кометах ссылки на портфолио и желательно средние цены.