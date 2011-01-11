Подгон шаблона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки170 просмотров

Есть дизайн phpMyDirectory.

Задача в подгонке его под следующую версию движка.

Просто чтобы шаблон работал корректно во всех браузерах.

Подправить валидность кода шаблона.

Все.

Дизайн вышлю исполнителю.

14 лет назад
vigaros
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
2 дня
Справился с задачей менее чем за 5 часов. Рекомендую!
Очень приятный в общении, адекватный человек)

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад