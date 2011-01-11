Подгон шаблона

Нужен дизайн промо сайта легкий изящный с какиминить фишками, с элементами вроде вот этого пиджака http://www.giscom.ru/ ну и так далее. Промо сайт. Предоплаты нет, оплата после утверждения дизайна. Если можете предложить и дизайн и верстку ...