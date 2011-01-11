Веб-магазину игр требуется логотип и дизайн с нуля. На логотипе должен присутствовать богатый гоблин и ящики, бочки, коробки полные всякого товара. Желательно блестящего, золото, сабли, драгоценности, непонятные штуки-дрюки. Дизайн ...
Подгон шаблона
Есть дизайн phpMyDirectory.
Задача в подгонке его под следующую версию движка.
Просто чтобы шаблон работал корректно во всех браузерах.
Подправить валидность кода шаблона.
Все.
Дизайн вышлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
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