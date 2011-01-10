Дизайн темы для Drupal

Необходим дизайн темы для мини-сайта на основе CMS Drupal для мелкой финансовой организации - регионального кредитного союза.

1) Отрисовка лого по рисунку клиента (композиция из 3 форм, 1 цвет - см.картинку)

2) 2 шаблона страниц, главная и внутренняя - (навигация слева / сверху + контент):

Строгая "около-финансовая" тематика, можно на основе шаблона из коллекций / клипартов в светлых и зеленоватых тонах.

На главной:

- спецпредложение (текст, картинка)

- последние новости

Варианты контента внутренних страниц:

- тексты, иногда с таблицами и изображениями

- стандартные новости

- контактная информация со стандартной формой

- форма заявки (10-12 полей)

Срок выполнения - до 2 недель (конец января).

Клиент нетребовательный, переделок не планируется.

Информация о разработчиках на сайтах не публикуется. Но некоторые можно будет указать в своем портфолио.

При успешном опыте сотрудничества - есть еще 4-5 аналогичных проектов.

В вашей заявке:

а) ссылки на примеры разработки дизайна / адаптации тем для Drupal

б) ваша цена, в USD