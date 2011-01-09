Необходимо сделать дизайн для сайта. Интересует: Красивый, юзабилити дизайн. Подробности при переписке. В предложениях указывайте стоимость, сроки, портфолио или конкретные работы. Нужно только дизайн без верстки.
Дизайн страницы канала на YouTube
Оформление канала на http://www.YouTube.com
Создание дизайна для канала на основе существующего дизайна. Полное оформление! Включая цвета ссылок, шрифта и другого.
Заявки фрилансеров
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