Необходимо сделать дизайн для сайта. Интересует: Красивый, юзабилити дизайн. Подробности при переписке. В предложениях указывайте стоимость, сроки, портфолио или конкретные работы. Нужно только дизайн без верстки.
Разработать дизайн главной страницы
Компания "Спец Продукт" занимается строительными материалами (Лакокрасочная продукция,эмали,монтажные пены, герметики,смесители,ручной инструмент ,энергоберегающие лампы ,малярные, изоляционные, упаковочные, специальные клейкие ленты, стеклотканевые сетки, серпянка, уплотнители )
Девиз компании: «Мы заботимся о том, чтобы Вам было легко, удобно и выгодно с нами работать!».
- профессиональные менеджеры;
- привлекательная система скидок;
- специальные условия для строительных и торговых организаций;
- грамотно подобранный товар с оптимальным соотношением «ЦЕНА-КАЧЕСТВО»
- доставка
Смысл дизайна – что компания работает в сфере услуг, долговременное сотрудничество, а не только одни бренды и товары в дизайне сайта.
Во вложении текст главной страницы, примерная схема, логотипы(бренды) и лого компании.
В дизайне главной страницы модуль опросов, регистрация и баннеры не обязательны.
Шапка из одного девиза компании не подходит.
Пытайтесь придерживаться блок схемы
Ширина сайта 1024
Нужно попробовать показать услуги, доставка, обслуживание клиентов,
Может типа "Работая с нами бизнес станет ярче и прибыльнее"-
Если есть вопросы задавайте.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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