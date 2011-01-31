Разработать дизайн главной страницы

$49
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки2197 просмотров
#1$49

Компания "Спец Продукт" занимается строительными материалами (Лакокрасочная продукция,эмали,монтажные пены, герметики,смесители,ручной инструмент ,энергоберегающие лампы ,малярные, изоляционные, упаковочные, специальные клейкие ленты, стеклотканевые сетки, серпянка, уплотнители )

Девиз компании: «Мы заботимся о том, чтобы Вам было легко, удобно и выгодно с нами работать!».

- профессиональные менеджеры;

- привлекательная система скидок;

- специальные условия для строительных и торговых организаций;

- грамотно подобранный товар с оптимальным соотношением «ЦЕНА-КАЧЕСТВО»

- доставка

Смысл дизайна – что компания работает в сфере услуг, долговременное сотрудничество, а не только одни бренды и товары в дизайне сайта.

Во вложении текст главной страницы, примерная схема, логотипы(бренды) и лого компании.

В дизайне главной страницы модуль опросов, регистрация и баннеры не обязательны.

Шапка из одного девиза компании не подходит.

Пытайтесь придерживаться блок схемы

Ширина сайта 1024

Нужно попробовать показать услуги, доставка, обслуживание клиентов,

Может типа "Работая с нами бизнес станет ярче и прибыльнее"-

Если есть вопросы задавайте.

14 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1
Все очень понравилось! Оперативно, качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
Сотрудничала с Андреем, сделала 3 макета. Потом он просто перестал отвечать на сообщения. Потратила много времени. Не ожидала что после успешной работы, он так себя поведет. Считала его порядочным заказчиком.

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
#1

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