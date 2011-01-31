Разработать дизайн главной страницы

# 1 — $ 49

Компания "Спец Продукт" занимается строительными материалами (Лакокрасочная продукция,эмали,монтажные пены, герметики,смесители,ручной инструмент ,энергоберегающие лампы ,малярные, изоляционные, упаковочные, специальные клейкие ленты, стеклотканевые сетки, серпянка, уплотнители )

Девиз компании: «Мы заботимся о том, чтобы Вам было легко, удобно и выгодно с нами работать!».

- профессиональные менеджеры;

- привлекательная система скидок;

- специальные условия для строительных и торговых организаций;

- грамотно подобранный товар с оптимальным соотношением «ЦЕНА-КАЧЕСТВО»

- доставка

Смысл дизайна – что компания работает в сфере услуг, долговременное сотрудничество, а не только одни бренды и товары в дизайне сайта.

Во вложении текст главной страницы, примерная схема, логотипы(бренды) и лого компании.

В дизайне главной страницы модуль опросов, регистрация и баннеры не обязательны.

Шапка из одного девиза компании не подходит.

Пытайтесь придерживаться блок схемы

Ширина сайта 1024

Нужно попробовать показать услуги, доставка, обслуживание клиентов,

Может типа "Работая с нами бизнес станет ярче и прибыльнее"-

Если есть вопросы задавайте.