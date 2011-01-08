Необходимо сделать дизайн для сайта. Интересует: Красивый, юзабилити дизайн. Подробности при переписке. В предложениях указывайте стоимость, сроки, портфолио или конкретные работы. Нужно только дизайн без верстки.
Дизайн двух веб-страниц, логотипа, 10 иконок
Логотип и стилизовать названия сайта (логотип и название должны смотреться как совместно так и логотип отдельно)
Иконки (картинки для кнопок)
1. Новый элемент
2. Изменить элемент
3. Просмотреть элемент
4. Удалить элемент
5. Переместь элемент выше по списку
6. Переместь элемент ниже по списку
7. Публиковать элемент
8. Заблокировать элемент
9. Заблокировать пользователя
10. Разблокировать пользователя
Дизайн двух страниц
1. Список схем
2. Обзор схемы
Заявки фрилансеров
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