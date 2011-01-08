Дизайн двух веб-страниц, логотипа, 10 иконок

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок311 просмотров

Логотип и стилизовать названия сайта (логотип и название должны смотреться как совместно так и логотип отдельно)

BuhProvodki.ru

AccEntries.com

Иконки (картинки для кнопок)

1. Новый элемент

2. Изменить элемент

3. Просмотреть элемент

4. Удалить элемент

5. Переместь элемент выше по списку

6. Переместь элемент ниже по списку

7. Публиковать элемент

8. Заблокировать элемент

9. Заблокировать пользователя

10. Разблокировать пользователя

Дизайн двух страниц

1. Список схем

2. Обзор схемы

14 лет назад
T333
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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