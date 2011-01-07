Требуется сделать сайт используя готовый шаблон templatemonsters.ru (http://osc4.template-help.com/wt_29532/index.html) и движок insales.ru
Шаблон ТМ постаивть на Drupal
Есть шаблон ТМ (24127) надо переделать для Drupal
Заявки фрилансеров
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