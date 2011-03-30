Разработать шаблон для Prestashop

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Завершен5 заявок178 просмотров

Нужно разработать шаблон для Prestashop. Тематика - покер наборы, фишки, аксессуары

PrestaShop
14 лет назад
serder
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

katish
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
36 отзывов
14 лет назад
$150
7 дней
Все отлично. Качественно, в установленные сроки. Получаешь даже больше, чем ожидаешь. Приятно работать.
Спасибо за приятное сотрудничество! Очень хороший и ответственный заказчик

Заявки фрилансеров

katish
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
36 отзывов
14 лет назад