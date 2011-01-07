Задача весьма не обычная :) Нужно выполнить дизайн сайта для хостинговой компании в стилистике Fallout, затем порезать и сверстать в html.
Создание дизайна под Битрикс малый бизнес.
Нужен дизайн сайта для оптовой компании по продаже обуви
под битрикс малый бизнес.
Возможна работа по интеграции макета и доп. работы.
Примеры по стилю исполнения желаемых работ
http://cms.template-help.com/magento_31965/
Требования к исполнителю:
Наличие портфолио
Проживание в Москве
Возможность приехать к нам в офис и обсудить детали.
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