Создание дизайна под Битрикс малый бизнес.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки196 просмотров

Нужен дизайн сайта для оптовой компании по продаже обуви

под битрикс малый бизнес.

Возможна работа по интеграции макета и доп. работы.

Примеры по стилю исполнения желаемых работ

http://cms.template-help.com/magento_31965/

http://www.fashiononline.ru/

Требования к исполнителю:

Наличие портфолио

Проживание в Москве

Возможность приехать к нам в офис и обсудить детали.

14 лет назад
Nicko85
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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