Необходимо сделать новую тему на Drupal и сверстать. Минимализм, без особого дизайна. опыт обязателен
Дизайн сайта + верстка
Нужно сделать дизайн для сайта продающего защиту от несанкционированного доступа к вебкамерам
креатив приветствуется
Нужно нарисовать в стиле "gsm локаторов" и "читай чужие смс"
Жду предложений
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