Дизайн сайта + верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок337 просмотров

Нужно сделать дизайн для сайта продающего защиту от несанкционированного доступа к вебкамерам

креатив приветствуется

Нужно нарисовать в стиле "gsm локаторов" и "читай чужие смс"

Жду предложений

14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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