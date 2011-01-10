Разработать оригинал-макеты четырех страниц веб-сайта магазина модной одежды с соблюдением единого графического стиля для всех страниц. Наличие подробного технического задания. Просьба указывать сроки и стоимость выполнения работы!
Дизайн и лого для сайта smsclub.com.ua
Необходимо сделать дизайн и разработать логотип для сайта www.SMSclub.com.ua
Сайт рассчитан на деловую аудиторию: крупные компании и предприниматели. В данном случае это зеркало сайта www.alphasms.com.ua
Предпочтений по цветам особых нет. Нравятся четкие цвета: зеленый, бордовый, оранжевый, голубой и др..)))
Сделать какие-то фишки, которые говорили бы о рассылках смс, информировании, уведомлениях и тд..
1. Для понимания всего объема необходимо зарегистрироваться на сайте: попадаете в личный кабинет, также становятся видимыми другие страницы..
2. Общую функциональность можно сохранить нетронутой
3. единственное меню сайта нужно сделать горизонтальным, а меню пользователя - вертикальным.
4. прорисовать все картинки, которые есть на сайте: в разделе оплат, в отчетах и тд.
5. сделать ярлычки для каждого пункта меню пользователя..
6. особенно качетсвенно поработать над контентными страницами и страницами рассылки в личном кабинете.
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