Внешнее оформление онлайн калькулятора для сайта

Есть онлайн калькулятор, примерно выглядит так: http://ipefimov.ru/calc/

Он считает стоимость доставки товаров с аукционов типа ebay.com.

Будет внедрен на сайте inco.by. Нужно его красиво оформить, придерживаясь стиля этого сайта:

1) сделать формы вводы данных и выпадающих списков

2) знаки "+" между формами

3) внизу кнопка "Рассчитать"

4) шрифты

5) итоговый результат и кнопка "добавить" (чтобы добавить еще один товар в расчете)

6) иконка для внедрения на главной странице сайта - ведущая на страницу с калькулятором.

Все должно быть довольно большое, просторное, функциональное. Никаких мелких шрифтов, все четкое, легко читаемое. Свои мысли и видение приветствуются.

Нужно в формате PSD, по отдельным элементам, чтобы легко было потом верстать.

Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.