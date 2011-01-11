Внешнее оформление онлайн калькулятора для сайта

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Завершен20 заявок263 просмотра

Есть онлайн калькулятор, примерно выглядит так: http://ipefimov.ru/calc/

Он считает стоимость доставки товаров с аукционов типа ebay.com.

Будет внедрен на сайте inco.by. Нужно его красиво оформить, придерживаясь стиля этого сайта:

1) сделать формы вводы данных и выпадающих списков

2) знаки "+" между формами

3) внизу кнопка "Рассчитать"

4) шрифты

5) итоговый результат и кнопка "добавить" (чтобы добавить еще один товар в расчете)

6) иконка для внедрения на главной странице сайта - ведущая на страницу с калькулятором.

Все должно быть довольно большое, просторное, функциональное. Никаких мелких шрифтов, все четкое, легко читаемое. Свои мысли и видение приветствуются.

Нужно в формате PSD, по отдельным элементам, чтобы легко было потом верстать.

Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.

14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! Сходу предложил рабочий вариант, а потом все изменения (а их было не мало, так как я довольно требовательный заказчик) вносились без промедления до "победного конца", в итоге я получил именно то, что хотел. Спасибо!
Отличный заказчик ! Четко сформулирована задача, все время на связи, оплата вовремя,- приятно работать. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.

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-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад