Добрый день. Необходимо сделать дизайн кулинарного сайта,всем заинтересованным вышлю техническое задание.
Внешнее оформление онлайн калькулятора для сайта
Есть онлайн калькулятор, примерно выглядит так: http://ipefimov.ru/calc/
Он считает стоимость доставки товаров с аукционов типа ebay.com.
Будет внедрен на сайте inco.by. Нужно его красиво оформить, придерживаясь стиля этого сайта:
1) сделать формы вводы данных и выпадающих списков
2) знаки "+" между формами
3) внизу кнопка "Рассчитать"
4) шрифты
5) итоговый результат и кнопка "добавить" (чтобы добавить еще один товар в расчете)
6) иконка для внедрения на главной странице сайта - ведущая на страницу с калькулятором.
Все должно быть довольно большое, просторное, функциональное. Никаких мелких шрифтов, все четкое, легко читаемое. Свои мысли и видение приветствуются.
Нужно в формате PSD, по отдельным элементам, чтобы легко было потом верстать.
Возможна предоплата для аккаунтов от 1 года.
Выбранный исполнитель
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