Дизайн сайта

$270
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок410 просмотров

Необходимо отрисовать макет сайта. Будет отрисовка элементов.

Ретро стиль.

Оплата только после утверждения макета. Без предоплат.

14 лет назад
redoctober
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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