В формате psd. Вместо текста - рыба. Тона - морские. Подробнее об элементах что должны присутствовать на главной странице - в приложении.
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн для сайта в готическом стиле на тематику вампиров.
Схематически он должен быть похож на главную страницу http://w2.dwar.ru/
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