Редизайн интернет магазина + создание логотипа

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок459 просмотров

Необходимо разработать индивидуальный дизайн интернет магазина + логотип

бриф тз прилагается.

14 лет назад
brow
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$100
4 дня
Очень довольны работой Виктора. Работа сделана качественно и в оговоренный срок.
Очень доволен сотрудничеством с Павлом! Очень хороший заказчик. Все материалы предоставил оперативно. Оплата своевременная :) С удовольствием буду сотрудничать еще. +10

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад

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