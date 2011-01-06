Здравствуйте! Необходимо создать скрипт по переносу товаров и каталогов из самописной СМС (на php) в NetCat 4 Extra Скрипт должен: 1) добавлять каталог из ...
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать скрипт по переносу товаров и каталогов из самописной СМС (на php) в NetCat 4 Extra Скрипт должен: 1) добавлять каталог из ...
Здравствуйте! Необходимо создать скрипт по переносу товаров и каталогов из самописной СМС (на php) в NetCat 4 Extra Скрипт должен: 1) добавлять каталог из самописной смски в ...
Необходимо: 1) перенести сайт www.cosmetic4you.ru со всей функциональностью под NetCat4 Extra согласно представленному шаблону 2) сверстать и натянуть готовый шаблон для NetCat 4 из psd 3) перенести базу товаров ...
Частный проект для designst
Необходимо разработать индивидуальный дизайн интернет магазина + логотип бриф тз прилагается.