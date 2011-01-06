brow

Павел brow

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$80
7 баллов
11 лет назад
Частный проект для designst
Приятно было работать
Приятно было сотрудничать. Работа была выполнена в срок, согласно тз в оговоренные сроки и с учетом дополнительных пожеланий. Планируем сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Редизайн интернет магазина + создание логотипа
Очень доволен сотрудничеством с Павлом! Очень хороший заказчик. Все материалы предоставил оперативно. Оплата своевременная :) С удовольствием буду сотрудничать еще. +10
Очень довольны работой Виктора. Работа сделана качественно и в оговоренный срок.
Ответный отзыв