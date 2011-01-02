Требуется переделать бесплатный шаблон WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок170 просмотров

Необходим шаблон по теме блога http://rusmontreal.com/

Сейчас использую бесплатный шаблон для WordPress — WP Premium (Soft Red)

Нужно изменить дизайн шапки сайта, подвал, проще говоря что бы шаблон был красивым.

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться

WordPress
14 лет назад
yakay
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

monstrpix
Заброшен 
84 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
3 дня
Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

monstrpix
Заброшен 
84 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать группу Вконтакте под ключ

    $20

    Требуется создать и оформить группу Вконтакте под ключ. Цены и варианты рассмотрю от Вас. Прошу не ломить цену. Возможны заказы на постоянной основе (5-6 групп в неделю).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для CMS Prestashop

    $150

    Нужен дизайн для интернет-магазина на CMS Prestashop. Тематика - керамическая плитка. Очень сжатые сроки. Сайт -пример дам. Особых графических извращений не требую, просто симпатичный дизайн. Отдам предпочтение тем, кто уже работал с данной CMS.

    PrestaShop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются дизайнеры под WordPress и Joomla

    Нужены дизайнеры под Wordpress (дизайн главной, записи, страницы, коммменты..) и Joomla Ваши цены и ссылки на подобные работы. Кто не имеет опыта работы с этой cms и нет соответствующего портфолио, просьба не тратить ...

    JoomlaWordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для магазина на самописном скрипте

    Товар магазина - оборудование и инструмент, соответственно сайт для мужчин. Нужна помощь в подборе шаблона из имеющихся в сети бесплатных, либо недорогих платных, за разработку нового платить не готов, ибо дорого. Логотип имеется. Стиль - ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Для магазина продажи купонов на скидку

    $300

    Аналог darberry.com, biglion.ru Дизайн должен быть в светлом тоне. С простым и интуитивно понятном расположении всех функций. Желательно с какими то элементами анимации. Проект будет ориентирован на 2 города. Так что ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта торгового оборудования

    $100

    Здравствуйте Необходимо создать дизайн сайта для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Название фирмы "КвеСтор" , "KveStore", www.kvestore.ru Пожелания: -Стилистика сайта должна соответствовать логотипу фирмы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн-макет сайта

    Есть 1 офигительный сайт по продаже тачек на Украине - xxx. Офигителен он своим дизайном. Под офигительным дизайном я предполагаю не кучу переливающихся и мигающих рюшечек и эффектов, а именно строгий, аккуратный, стилизованный сайт. Логическое ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад