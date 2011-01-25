Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы.
Дизайн-макет сайта
Есть 1 офигительный сайт по продаже тачек на Украине - xxx. Офигителен он своим дизайном. Под офигительным дизайном я предполагаю не кучу переливающихся и мигающих рюшечек и эффектов, а именно строгий, аккуратный, стилизованный сайт. Логическое расположение элементов на странице, структура - так же имеет первостепенную роль. XXX - как раз полностью удовлетворяет задаче: никаких понтов, всё чётко, строго, на белом фоне, грамотно, в тоже время аккуратно. Нужно полностью "срисовать" дизайн его главной страницы + ~10-14 внутренних страниц. Хотя не хотелось бы чтобы было всё 1 в 1 - вряд ли обрадуются его владельцы. Но я думаю что расположение блоков и элементов сайта менять не стОит - лучше некуда. Возможно цвета переделать немного, кое-что улучшить (креативность приветствуется). Фактически надо перерисовать с незначительными улучшениями.
Если вы ещё не совсем поняли, что есть для меня ОФИГИТЕЛЬНЫЙ дизайн, то дам вам примеры таких же офигительных:
xxx
xxx
xxx
Ну а xxx - вообще рулит. Минимум графики и наворотов - всё чётко, как газета.
Расклад таков: делаете главную - рассчитываемся. Потом - за каждую внутреннюю - оплата отдельно. В заявке пишите поэтапную сумму, например:
Главная: $xxx
Внутренние: $yyy * кол-во внутренних.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!! ОСТАЛЬНЫХ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!
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