Дизайн-макет сайта

Есть 1 офигительный сайт по продаже тачек на Украине - xxx. Офигителен он своим дизайном. Под офигительным дизайном я предполагаю не кучу переливающихся и мигающих рюшечек и эффектов, а именно строгий, аккуратный, стилизованный сайт. Логическое расположение элементов на странице, структура - так же имеет первостепенную роль. XXX - как раз полностью удовлетворяет задаче: никаких понтов, всё чётко, строго, на белом фоне, грамотно, в тоже время аккуратно. Нужно полностью "срисовать" дизайн его главной страницы + ~10-14 внутренних страниц. Хотя не хотелось бы чтобы было всё 1 в 1 - вряд ли обрадуются его владельцы. Но я думаю что расположение блоков и элементов сайта менять не стОит - лучше некуда. Возможно цвета переделать немного, кое-что улучшить (креативность приветствуется). Фактически надо перерисовать с незначительными улучшениями.

Если вы ещё не совсем поняли, что есть для меня ОФИГИТЕЛЬНЫЙ дизайн, то дам вам примеры таких же офигительных:

xxx

xxx

xxx

Ну а xxx - вообще рулит. Минимум графики и наворотов - всё чётко, как газета.

Расклад таков: делаете главную - рассчитываемся. Потом - за каждую внутреннюю - оплата отдельно. В заявке пишите поэтапную сумму, например:

Главная: $xxx

Внутренние: $yyy * кол-во внутренних.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!! ОСТАЛЬНЫХ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!