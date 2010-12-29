Создать дизайн для интернет портала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки174 просмотра

И так надо создать дизайн для интернет портала,полностью, на выходи хочу получить html файл с CSS или уже сделанный под Dle.

В общем жду предложений.

CSSDLEHTML
14 лет назад
TRAIN
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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