Подогнать модуль DLE Shop 3.5 под шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка178 просмотров

Не профессионалам - просьба не беспокоить.

Работу нужно выполнить качественно.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

ТЗ - при дальнейшем общении

DLE
14 лет назад
SnowWeb
Глеб 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Надежный программист, ценитель клиента, все у него получается быстро и как по маслу! Работа выполнена на 100% качественно. Обращусь еще не раз! С уважением, Глеб Витальевич.
Хороший заказчик, мало того что остались только положительные эмоции от общения во время выполнения заказа, так ещё и всё было точно написано что нужно сделать. Оплата была произведена полностью в оговоренный срок.

Заявки фрилансеров

lusin
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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