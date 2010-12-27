Доработать эскиз сайта до идеального

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок234 просмотра

Дизайн сайта диджея.

Есть макет который требуется доработать.

Условия исполнения.

1. Без аванса.

2. Возможность приема исполнителем Яндекс.Денег.

3. Грамотный русский язык и аккуратность.

14 лет назад
sushevsky
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад