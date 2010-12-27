Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки273 просмотра

Нужен дизайн интернет-магазина косметики и парфюмерии.

Бюджет: дизайн без верстки - 100$, верстка под скрипт phpshop еще + 100$.

Формат и цвета на выбор дизайнера, главное чтобы был легкий и удобный.

Понравится - будет еще заказ.

14 лет назад
belozy1
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров