Украсить шапку сайта (jpg) к НГ

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок161 просмотр

Нарисуем "2011", шарики и т.п. на шапке сайта. Это – один файл, прикрепляю тут.

14 лет назад
Jack_U
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Ирина справилась достойно и точно в срок. 10 баллов! С наступающим:)
Задача была поставлена четко, общение велось по-деловому. Оплата без задержек. Очень благоприятные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад