sushevsky

Антон sushevsky

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Надежный, ответственный и грамотный заказчик.

Общие требования и условия исполнения:

1. Возможность приема аванса на сотовый телефон или QIWI-кошелек.

2. Варианты оплаты Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-кошелек.

3. В Москве и МО возможна оплата наличными.

4. Грамотный русский язык и аккуратность.

Заранее благодарю всех за предложения.

Отзывы фрилансеров

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Нужно сверстать шаблон под битрикс
Сотрудничеством с Антоном очень доволен. Безусловно рекомендую!
Отличный специалист! Сделал все быстро, аккуратно. Верстка очень грамотная и аккуратная. Все замечания были учтены очень оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
chernavsky
Олег 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Интеграция верстки в шаблон вордпреса
WordPress
Все оперативно и по существу. Рекомендую
Отлично справился! Все быстро и четко без лишней нервотрепки! Всем советую
Ответный отзыв
Badtalandabad
Петров 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Интеграция верстки в движек joomla
Joomla
Давал ясные указания, недвусмысленные ответы на вопросы. Оплатил сразу. С такими людьми работа в радость.
Все четко сделано в срок без лишних вопросов и нервов! Доволен на все 100% Советую!
Ответный отзыв
xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Правки сайта на umi
Жаль, что не все удалось - выше головы не прыгнешь. Надеюсь не в обиде.
В общем не смогли доделать все что хотели.
Ответный отзыв
mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Одностраничный заказ для virtuеmart2
Все просто отлично.
Хорошо и главное в срок все сделал. Буду работать с ним еще!
Ответный отзыв
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