Необходимо перенести товары с сайта на битриксе в Джумлу. Доступы к обоим сайтам есть. Полностью с описаниями, с картинками, с категориями
Общие требования и условия исполнения:
1. Возможность приема аванса на сотовый телефон или QIWI-кошелек.
2. Варианты оплаты Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-кошелек.
3. В Москве и МО возможна оплата наличными.
4. Грамотный русский язык и аккуратность.
Заранее благодарю всех за предложения.
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