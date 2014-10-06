Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
HTMLWordPress
Работать с Олегом одно удовольствие! Постоянная обратная связь, неукоризненное соблюдение сроков, конструктивные предложения по работе и просто молниеносные правки в финальном шаблоне - делают его профессионалом своего дела, каких сейчас мало. Отдавать деньги за работу просто приятно тем более, что цена на услуги явно занижена. Если вы хотите получить качество, высокую скорость исполнения и соблюдение сроков, обращайтесь и вы не пожалеете!
Ответный отзыв
Задачи Роман ставит внятно и адекватные, коммуникация - на высоте, оплата в срок и без скупердяйства. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Хорошая и быстрая работа.
Ответный отзыв
Все четко и в срок. Рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
CSS
Олег отлично справился с поставленной задачей. Вёрстку для мобильных устройств поправил быстро и именно так, как это было нужно.
Ответный отзыв
Все четко и в срок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству)
$70
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Отлично, учтены все пожелания, спасибо!
Ответный отзыв
Все в срок и понятно. Рекомендую.
$20
10 баллов
11 лет назад
WordPress
Спасибо, теперь все публикуется, задача выполнена на отлично
Ответный отзыв
Задачи ставятся понятно и грамотно, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Системы управления (CMS)
10 отзывов
$15/час
от 1 дня
#147
HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от 1 дня
#475