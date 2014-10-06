chernavsky

Олег chernavsky

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Estorskih
Роман 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Доделать вёрстку сайта.
HTMLWordPress
Работать с Олегом одно удовольствие! Постоянная обратная связь, неукоризненное соблюдение сроков, конструктивные предложения по работе и просто молниеносные правки в финальном шаблоне - делают его профессионалом своего дела, каких сейчас мало. Отдавать деньги за работу просто приятно тем более, что цена на услуги явно занижена. Если вы хотите получить качество, высокую скорость исполнения и соблюдение сроков, обращайтесь и вы не пожалеете!
Задачи Роман ставит внятно и адекватные, коммуникация - на высоте, оплата в срок и без скупердяйства. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
hunterok
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать небольшие изменения в теме Wordpress
WordPress
Хорошая и быстрая работа.
Все четко и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Поправить отображение сайта на мобильных устройствах
CSS
Олег отлично справился с поставленной задачей. Вёрстку для мобильных устройств поправил быстро и именно так, как это было нужно.
Все четко и в срок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству)
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anton18
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Landing на wordpress
WordPress
Отлично, учтены все пожелания, спасибо!
Все в срок и понятно. Рекомендую.
Ответный отзыв
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доработать форму добавления компаний на wordpress
WordPress
Спасибо, теперь все публикуется, задача выполнена на отлично
Задачи ставятся понятно и грамотно, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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Системы управления (CMS)
10 отзывов
$15/час
от 1 дня
#147
HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от 1 дня
#475