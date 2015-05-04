Доделать вёрстку сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки192 просмотра

Я приветствую Вас, уважаемые коллеги!

Ищу исполнителя, который возьмётся доверстать, а если точнее подогнать уже свёрстанный дизайн под CMS Word Press.

Верстка с точки зрения HTML полностью законченна.

Более подробно вы можете посмотреть в прикреплённом ниже файле.

Требования к исполнителю: соблюдения оговорённых сроков и постоянная обратная связь.

Оплата работы через WMR.

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

HTMLWordPress
10 лет назад
Estorskih
Роман 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

chernavsky
Олег 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад
$40
1 день
Работать с Олегом одно удовольствие! Постоянная обратная связь, неукоризненное соблюдение сроков, конструктивные предложения по работе и просто молниеносные правки в финальном шаблоне - делают его профессионалом своего дела, каких сейчас мало. Отдавать деньги за работу просто приятно тем более, что цена на услуги явно занижена. Если вы хотите получить качество, высокую скорость исполнения и соблюдение сроков, обращайтесь и вы не пожалеете!
Задачи Роман ставит внятно и адекватные, коммуникация - на высоте, оплата в срок и без скупердяйства. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

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chernavsky
Олег 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
10 лет назад

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