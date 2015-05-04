Добрый день!!! Необходимо выполнить следующее: 1. Я установил HTML5 и Flash Плеер Uppod на DLE, по одному видео работает нормально (через доп поле uppod=). Не могу понять как вставить плейлист что ...
Доделать вёрстку сайта.
Я приветствую Вас, уважаемые коллеги!
Ищу исполнителя, который возьмётся доверстать, а если точнее подогнать уже свёрстанный дизайн под CMS Word Press.
Верстка с точки зрения HTML полностью законченна.
Более подробно вы можете посмотреть в прикреплённом ниже файле.
Требования к исполнителю: соблюдения оговорённых сроков и постоянная обратная связь.
Оплата работы через WMR.
Жду Ваших предложений по цене и срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна адаптивная верстка по готовому PSD макету. Примерный вариант прикрепил. В основном сайт будет наполнен статьями.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта. Работа простая, не требует углубленных знаний. На 6 одинаковых по структуре страницах: 1) Вставить логотип на страницы чтобы гармонично вписывался в ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать странички по PSD Вы не поверите. Но по поводу верстки я создавал проект раз 5. И 5 раз меня подставляли со сроками. Мне нужно главное, самое главное. Чтобы вы посмотрели ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доверстать прайс на страничку (часть уже заверстана) Сам прайс есть в екселе и пдф Более подробно во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Сбер В заявке ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доверстать проект комп, таблетку и мобильную версию. Всего около 10 страниц плюс доработки на других. По обстоятельствам переезда верстальщик хочет передать доработать проект вам.Закрыт10 лет назад
Приветствую всех! Нужно реализовать что-то вроде интернет-витрины, каталога кедов Converse. Изначально предлагаю взять WordPress и с ним поиграться, но не обязательно. Главное выполнить задачу поставленную мной. Прикрепляю макеты. ...Завершен10 лет назад
http://belimp.com - вот на этом сайте ( на Джумле) шапка в приложенииЗавершен10 лет назад
Нужно поправить верстку на сайте http://estesvet.ru/ Кривая верстка на страницах: 1. Результат поиска 2. ТегиHTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль на OpenCart 2.x, модуль работает лишь на 1 домене, на других отказывается, нужно сделать так, что бы модуль работал на всех доменах без каких либо проблем. --------------------- Пишем только в ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад