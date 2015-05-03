Требуется доверстать проект комп, таблетку и мобильную версию. Всего около 10 страниц плюс доработки на других. По обстоятельствам переезда верстальщик хочет передать доработать проект вам.
Нужно доверстать прайс на страничку
Нужно доверстать прайс на страничку (часть уже заверстана)
Сам прайс есть в екселе и пдф
Более подробно во вложении
Моментальная постоплата
ЯД, ВМ, Сбер
В заявке указывайте стоимость
Студии не рассматриваются
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