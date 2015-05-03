Нужно доверстать прайс на страничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок171 просмотр

Нужно доверстать прайс на страничку (часть уже заверстана)

Сам прайс есть в екселе и пдф

Более подробно во вложении

Моментальная постоплата

ЯД, ВМ, Сбер

В заявке указывайте стоимость

Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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