Заменить шапку сайта

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Завершен6 заявок221 просмотр

http://belimp.com - вот на этом сайте ( на Джумле)

шапка в приложении

Joomla
10 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$5
1 день
спасибо . сделано все очень быстро и все работает как надо !
Работать с Дмитрием очень комфортно, он понимающий и ответственный заказчик, однозначно рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад

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