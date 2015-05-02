имеется шаблон Джумла 3. название - SJ G2Shop После установки на наш хостинг сайт отображается не корректно. Необходимо откорректировать, чтобы сайт работал как в демо версии.
Поправить версту WebAsyst
Нужно поправить верстку на сайте http://estesvet.ru/
Кривая верстка на страницах:
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