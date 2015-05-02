Верстка макетов ИМ + полная интеграция с 1С-Битрикс

Здравствуйте!

Вам предстоит качественно (html 5 + css3 + jQuery + валидность) сверстать макеты и интегрировать их с движком 1С-Битрикс. Под "интеграцией" понимается внедрение сверстанных шаблонов в шаблоны битрикса, полная настройка всех параметров магазина и создание инфоблоков. В итоге магазин должен быть полностью готов к работе (загрузка товаров, сортировка, умный фильтр, слайдер на главной, поиск товаров (стандартный), категории товаров и т.д.).

Обязательно напишите, если Вы:

1. имеете сертификацию Битрикса

2. можете встретиться в Москве в случае необходимости

Какую информацию хочу получить от Вас:

1. Ваши цены за верстку (главная, внутр.)

2. Ваша цена (за час) по работе с Битриксом или ваша цена по интеграции макетов с движком и полной настройкой.

3. Ваш опыт работы с Битриксом (в годах)