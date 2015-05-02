имеется шаблон Джумла 3. название - SJ G2Shop После установки на наш хостинг сайт отображается не корректно. Необходимо откорректировать, чтобы сайт работал как в демо версии.
Верстка макетов ИМ + полная интеграция с 1С-Битрикс
Здравствуйте!
Вам предстоит качественно (html 5 + css3 + jQuery + валидность) сверстать макеты и интегрировать их с движком 1С-Битрикс. Под "интеграцией" понимается внедрение сверстанных шаблонов в шаблоны битрикса, полная настройка всех параметров магазина и создание инфоблоков. В итоге магазин должен быть полностью готов к работе (загрузка товаров, сортировка, умный фильтр, слайдер на главной, поиск товаров (стандартный), категории товаров и т.д.).
Обязательно напишите, если Вы:
1. имеете сертификацию Битрикса
2. можете встретиться в Москве в случае необходимости
Какую информацию хочу получить от Вас:
1. Ваши цены за верстку (главная, внутр.)
2. Ваша цена (за час) по работе с Битриксом или ваша цена по интеграции макетов с движком и полной настройкой.
3. Ваш опыт работы с Битриксом (в годах)
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